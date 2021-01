Første Fed-møte under Biden

Etter eufori tidligere i uken, ble det surere stemning fredag. Brede, men ikke voldsomme, børsfall i en rekke land og en oljepris som falt over 2,5 prosent sendte kronen omtrent 0,8 prosent svakere mot både euro og dollar.

Kommende ukes viktigste begivenhet er uten tvil onsdagens rentemøte i Fed. Det synes klart at veksten i USA vil tilta om ikke lenge, og inflasjonen er nok på vei opp. Samtidig advarer Joe Biden om at coronakrisen raskt vil bli betydelig verre, før man kan håpe på noen bedring.

Det er temmelig opplagt at Fed ikke endrer renten nå, og verdipapirkjøpene vil trolig minst bli videreført til høsten. Fed har imidlertid muligheten til for første gang å kommentere Biden-administrasjonens svært ekspansive planer for finanspolitikken og muligens også andre deler av den økonomiske politikken og smitteverntiltakene.

Onsdag vil sjeføkonom Philip Lane i ESB snakke om sentralbankens strategigjennomgang. For tiden vil det ikke spille stor rolle hvordan ESB håndterer en inflasjon over målet, for Christine Lagarde omtalte torsdag inflasjonsutsiktene som svært lave. Likevel vil det være viktig for ESBs vei videre om kursen for eksempel legges mer om i samme retning som hos Fed, som åpent sikter på inflasjon over målet.