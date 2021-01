Fra start faller Dow Jones 0,7 prosent, Nasdaq faller 0,3 prosent og S&P 500 er ned 0,5 prosent.

Fokuset vil fredag fortsatt rettes mot kvartalssesongen og de første dagene til Biden-administrasjonen. USAs president Joe Biden er fredag ventet å underskrive to presidentordrer for å fremskynde direkteutbetalinger til familier som trenger det mest, ifølge Reuters.

IBM ventes falle kraftig ved børsåpning etter selskapet rapporterte kvartalsrapport ved stengetid torsdag. Justert resultat pr. aksje var 2,07 dollar mot Refinitiv-konsensus på 1,79 dollar. Omsetningen kom inn på 20,37 milliarder dollar, mot ventet 20,67 milliarder, fjerde kvartal på rad med omsetningsfall. Aksjen er ned rundt åtte prosent i førhandelen.

Aksjen faller over 10 prosent i åpningen.

Google truer med å fjerne tjenesten fra Australia. Moderaksjen Alphabet faller 0,45 prosent fra start.

Ellers leverte Intel et resultat pr. aksje på 1,52 dollar i fjerde kvartal, mot ventet 1,10 dollar. Aksjen faller.

JP Morgan har oppjustert kursmålet på Tesla til 125 dollar pr. aksje, fra tidligere 105 dollar, ifølge Dow Jones. Tesla-aksjen handles i førhandelen til 845 dollar pr. aksje og ser med det en nedside på 85 prosent i aksjen.

For øvrig skrev grunnlegger Elon Musk på Twitter torsdag at han vil donere 100 millioner dollar som en premie for den beste innsendte karbonfangstteknologien. Ytterligere detaljer skal bli gitt i neste uke, skrev han.

I tillegg kommer foreløpig PMI for januar klokken 15.45 og salg av eksisterende boliger for desember klokken 16.00. Klokken 17.00 publiseres de ukentlige oljelagertallene fra DOE, en dag senere en vanlig grunnet Martin Luther King jr.-dag mandag.