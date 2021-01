Oslo Børs endte i rødt fredag. Hovedindeksen endte ned 0,73 prosent til 994,21 poeng. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 6,1 milliarder kroner.

Oljeprisen skjøt fart den siste timen før Oslo Børs stengte fredag. Et fat Nordsjøolje ble da børsen stengte omsatt for 55,64 dollar, ned 0,9 prosent. WTI-oljen falt 0,6 prosent til 52,66 dollar.

I grønt

Konkurstruede Axxis Geo Solutions skjøt fart etter det fredag ettermiddag ble klart at selskapet har stor fremgang i rekonstruksjonen. Flere kjente investorer, med Arne Fredly i spissen, går inn i selskapet og blir med på redningsaksjonen.

Solstad Offshore meldte om ny kontrakt på tre av sine skip. Aksjen skjøt i været etter nyheten.

Seabird Exploration har blitt enige om salg av 100.500 aksjer i Green Minerals til kurs 20 kroner pr. aksje. Etter kjøpet vil Seabird eie 76,8 prosent av utestående aksjer i Green Minerals. Aksjen skjøt opp etter nyheten.

MPC Energy Solutions hadde første handelsdag på børs i dag og fikk godt fotfeste ut av startblokkene. Selskapet mislyktes med å hente 100 millioner dollar i et kokende marked for grønne investeringer høsten 2019, men gjorde et nytt fremstøt mot børs mot slutten av 2020.

Fornybarselskapet eier, utvikler og finansierer fornybarprosjekter hovedsakelig innen sol- og vindkraft over hele verden. I dag har selskapet syv prosjekter i drift, hvor de fleste er i Latin-Amerika og Karibia.

Selskapet gjør det skarpt første handelsdag og endte opp hele 36 prosent.

Torsdag kveld meldte Borr Drilling at selskapet ville hente inn 40 millioner dollar, men i en melding fredag morgen skriver styret i en oppdatering at det vil hente inn ytterligere 6 millioner dollar, tilsvarende i overkant av 50 millioner kroner, som følge av høy etterspørsel. Tegningskursen er satt til 7,17 kroner pr. aksje.

I tolvtiden fredag ble det også klart at Christen Sveaas' selskap Kistefos kjøper aksjer for 100 millioner kroner i emisjonen som ble gjennomført før børsåpning i dag. Han flagger med det over fem prosent i riggselskapet.

Resultatsesongen for fjerde kvartal på Oslo Børs er offisielt i gang, og Gjensidige Forsikring åpnet showet og melder om et resultat før skatt på 2.314 millioner kroner i fjerde kvartal 2020 mot 1.729 millioner kroner i samme kvartal året før. Analytikerne ventet et resultat før skatt på 1.741 millioner kroner.

Everfuel har gjennomført en rettet emisjon hvor det ble utstedt 4,8 millioner aksjer til en kurs på 125 kroner stykket, og hentet med det 600 millioner kroner i bruttoproveny. Aksjen endte opp fredag.

Falt

Subsea 7 fikk også en stor kontrakt på 2,6 milliarder kroner i Angola. Aksjen endte likevel ned.

Torsdag kveld kom NRC Group med en oppdatering for regnskapstallene for 2020. Selskapet forventer at inntektene for 2020 viser 6,45 milliarder kroner, mens EBITDA forventes å være omtrent 50 millioner kroner.

Analytiker Simen Mortensen i DNB Markets er skuffet over resultatvarselet og nedgraderer aksjen fra kjøp til selg samtidig som han kutter kursmålet fra 35 til 20 kroner. Analytikeren har tidligere beskrevet NRC Group som et underanalysert vekst-case. Det tror han ikke nå lenger.

– Det blir et skikkelig krakk i aksjen. En stor profit-warning, sier Mortensen til Finansavisen.

Aksjen endte ned 36 prosent til 17,82 kroner.