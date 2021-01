«Wall Streets mest hatede» aksje steg 51 prosent

Fredag endte blandet på New York-børsen.

Den brede S&P-500 falt 0,30 prosent til 3.841,47.

Dow Jones stengte ned 0,57 prosent til 30.996,98.

Teknologitunge Nasdaq stengte på sin side opp 0,09 prosent til 13.543,06.

IBM falt 9,91 prosent etter at selskapet rapporterte omsetning i fjerde kvartal under analytikernes forventninger. Inntektene falt 6 prosent på årsbasis, det fjerde kvartalet på rad med nedgang. Intel-aksjen falt 9,29 prosent, etter en oppgang på 6 prosent torsdag etter at selskapet rapporterte bedre inntjening enn forventet.

Microsoft steg 0,44 prosent fredag, og økte den ukentlige oppgangen til 8 prosent. Facebook og Apple har steget henholdsvis 15,5 og 8,1 prosent denne uken, og stengte også opp fredag. Teknologigigantene skal etter planen offentliggjøre fjerdekvartalstall neste uke.

Til himmels

Videospillselskapet GameStop steg hele 51 prosent fredag. På det høyeste var aksjen opp så mye som 69,4 prosent, noe som økte den ukentlige oppgangen til over 100 prosent. Handelen ble stoppet flere ganger på grunn av høy volatilitet, skriver CNBC, som omtaler aksjen som «Wall Streets mest hatede».

GameStop er den mest «shortede» aksjen på Wall Street, ifølge FactSet. Det vil si at mange vedder på kursnedgang i aksjen.

Nyhetsbrevet Citron Research har vært høylytt om aksjen, og sier kjøpere på dagens nivåer er «taperne i dette pokerspillet». Citron sa at GameStop vil falle tilbake til 20 dollar per aksje «raskt». Ved stengetid ble aksjen omsatt for 65 dollar.

Aksjen hoppet markant forrige uke etter at selskapet kunngjorde at tidligere adm. direktør Ryan Cohen går inn i styret.

Hittil i år er aksjen opp mer enn 220 prosent.

RETT OPP: GameStop-aksjen steg kraftig fredag. Foto: SPENCER PLATT

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, steg 0,66 prosent til 21,46 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.854,60 dollar, ned 0,61 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 1,62 prosent til 55,26 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 1,66 prosent til 52,12 dollar pr fat.

Tiåringen falt 2,62 basispunkter til 1,086 prosent.