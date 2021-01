Oslo Børs snur ned - ski-aksje stiger kraftig etter fersk analyse

Oslo Børs startet dagen i grønt, men har snudd ned.

Etter 57 minutters handel står hovedindeksen i 987,28, ned 0,69 prosent. Så langt er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 936 millioner kroner.

I grønt

Ski-aksjen Skitude SKI løfter seg i åpningshandelen. Kristian Mørk Spetalen i Arctic Securities rykket nylig ut og spår kursdobling og kraftig vekst for selskapet.

Spetalen-kontrollerte Saga Pure stiger etter at selskapet melder om at det har investert 30 millioner kroner i det kjemiske resirkuleringsselskapet Pryme.

Gjensidige Forsikring stiger etter at det imponerte markedet med kvartalstall fredag. Nå foretar fem meglerhus endringer i estimatene.

I rødt

Interiørkjeden Kid faller etter at stenger 38 butikker og permitterer 300 ansatte som følge av nedstegningen i Oslo-regionen.

Pilen peker nedover for konkursrammede Axxis Geo Solutions . Fredag steg aksjen 37,71 prosent etter at det ble kjent at flere kjente investorer, med Arne Fredly i spissen, går inn i selskapet og blir med på redningsaksjonen i selskapet.

Sportskjeden XXL stengte lørdag deres seks butikker i Oslo-området på grunn av tiltakene i regionen. Aksjen synker på nyheten. Også Europris er rammet av nedstegningen og har besluttet å stenge 25 butikker, som sender aksjen ned.

I tillegg har Elektroimportøren ELIMP besluttet å stenge butikker i Oslo-regionen, som sender aksjen nedover.

Odfjell Drilling har sikret nytt arbeid for «Deepsea Stavanger» med Lundin Energy for 100 millioner kroner. Aksjen synker fra start.

Agilyx startet mandagen opp, men har snudd ned. Selskapet sendte mandag morgen ut en børsmelding om at det er godt i rute med anlegget i Japan.

Pilen peker også nedover for flyselskapet Norwegian og av de 10 mest omsatte aksjene er det kun Hydro som er i grønt.

Olje

Brent mars-kontrakten handles mandag morgen til 55,70 dollar fatet, opp 0,63 dollar fra forrige sluttnotering. Til sammenligning ble kontrakten handlet til 55,66 dollar ved Oslo Børs stengetid fredag.

WTI mars-kontrakten omsettes til 52,60 dollar, opp 0,31 dollar fra forrige sluttnotering.

Etterspørselen tynges på grunn av økt smitte, samt de stigende offisielle lagertallene fra USA fredag. De viste en lageroppgang på 4,4 millioner fat, mot et ventet trekk på 1,2 millioner fat, ifølge TDN Direkt.

Samtidig steg antallet olje- og gassrigger fra amerikanske selskaper for den niende uken på rad, men nivået er fortsatt 52 prosent lavere enn i samme periode i fjor, ifølge data fra Baker Hughes.