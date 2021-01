Corona-aksje til værs på New York-børsen

Ett minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,1 prosent og står i 13.693,70 poeng, mens Dow Jones står i 30.954,65 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 3.854,11 poeng.

Moderna

Legemiddelselskapet Moderna, som er et av selskapene som har fått sin coronavaksine godkjent, har begynt utvikling av en ny vaksinevariant som skal være mer effektiv mot en mutasjon av viruset som opprinnelig ble funnet i Sør-Afrika. Det skriver Financial Times mandag. Moderna-aksjen stiger hele 6,8 prosent i åpningsminuttene på New York-børsen.

Boble?

Etter hvert som aksjemarkedet stiger til stadig nye rekordhøyer, får Wall Street-bankene flere henvendelser om hvorvidt boomen, som har noen paralleller til dot-com-tiden, vil ende på samme måte.

«Vi mottar mange spørsmål om det muligens dannes en boble i finansmarkedene», skriver JP Morgan-strateg Mislav Matejka i et notat til kundene mandag, ifølge CNN.

Tallknuserne nøler med å trykke på alarmknappen, og skriver at det er historisk lave renter samtidig som sentralbankene bidrar med enorme pengesummer.

Resultatsesong

DNB Markets minner om at mer enn 60 selskaper på de nordiske børsene og rundt 150 av de største selskapene på øvrige europeiske og amerikanske markeder vil rapportere kvartalstall denne uken.

«Det er fortsatt tidlig og utvalget er derfor begrenset, men det kan være et lite varselsignal at de amerikanske selskapene som rapporterte forrige uke i liten grad så ut til å bli belønnet for å legge frem bedre tall enn ventet. Blir denne trenden bekreftet kan vi stå foran en rapporteringssesong hvor selskapene som skuffer blir hardt straffet på kursen, mens de som innfrir i mindre grad blir belønnet», skriver DNB Markets i en oppdatering.