Oslo Børs startet dagen i grønt, men endte med bredt fall. Av de tyve mest omsatte aksjene steg kun tre tross en siste innspurt hånd i hånd med oljeprisen den siste timen.

Nedgangen på Børs kan delvis skyldes at regjeringen i helgen innførte strenge tiltak i mange kommuner etter at Nordre Follo fikk et utbrudd av det britiske mutantviruset fredag.

Da børsen stengte sto hovedindeksen i 983,99 poeng, ned 1,03 prosent. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 6,7 milliarder kroner.

Oljeprisen

Ett fat brent-olje kostet da børsen stengte mandag 55,60 dollar. Til sammenligning ble kontrakten handlet til 55,66 dollar ved Oslo Børs stengetid fredag. WTI-oljen ble handlet til 52,42 dollar pr. fat. Da børsen stengte fredag sto prisen i 52,71 dollar.

Oljemarkedssjef Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy skriver i en oppdatering mandag at selv om pandemien ikke ser ut til å bremse opp, har oljeprisene flere grunner til å starte uken med oppgang.

«I USA presser nylig innsatte president Joe Biden på for en rask godkjennelse av hans foreslåtte støttepakke. Markedet tolker det som en klar indikator på at administrasjonen sikter på å sparke i gang innhentingen av økonomien, hvilket igjen vil bedre drivstoffkonsumet», skriver Tonhaugen.

Han legger til at gode nyheter også kommer fra OPEC hvor Irak har besluttet å kutte i produksjonen for å gjøre opp for tidligere overproduksjon.

«Dette betyr i praksis at Irak vil kutte rundt 250.000 fat pr dag fra produksjonsnivået i desember, som senker den totale produksjonen til 3,6 millioner fat pr dag, laveste på flere år», skriver han.

Bredt fall

Oljeserviceaksjene tok støyten i tet av taperaksjene i dag.

Konkursrammede Axxis Geo Solutions falt tyngst. Fredag steg aksjen 37,71 prosent etter at det ble kjent at flere kjente investorer, med Arne Fredly i spissen, går inn i selskapet og blir med på redningsaksjonen i selskapet.

Prosafe falt tungt og Golden Energy Offshore Services klarte heller ikke å stå mot. Electromagnetic Services falt også, og det samme gjorde Solstad Offshore . Polarcus endte også i rødt og DOF likeså.

Odfjell Drilling sikret nytt arbeid for «Deepsea Stavanger» med Lundin Energy for 100 millioner kroner. Aksjen falt tross nyheten.

Butikkjedene hadde også en tøff dag på børs mandag.

Sportskjeden XXL stengte lørdag deres seks butikker i Oslo-området på grunn av tiltakene i regionen. Også Europris er rammet av nedstegningen og besluttet å stenge 25 butikker.

Interiørkjeden Kid falt etter at stenger 38 butikker og permitterer 300 ansatte som følge av nedstegningen i Oslo-regionen. Elektroimportøren valgte også å stenge butikker i Oslo-regionen, og aksjen falt.

Agilyx startet mandagen opp, men har snudd ned. Selskapet sendte mandag morgen ut en børsmelding om at det er godt i rute med anlegget i Japan. Endúr falt etter selskapet i dag børsmeldte at market making-avtalen med Norne Securites er terminert.

Gjensidige Forsikring falt etter fredagens oppgang da det leverte imponerende kvartalstall. Nå gjør fem meglerhus endringer i estimatene.

Få lyspunkter

Det var spesielt to aksjer som trosset fallet i sine sektorer. Av oljeserviceaksjene var det seismikkmyggen Seabird Exploration som trakk det lengste strået og klatret. Nylig ble aksjen inkludert i Dovre-porteføljen. Orkla sto også i mot presset.

Gruveselskapet Nordic Mining har skutt fart på børs den siste tiden. Siste tre måneder er aksjen opp 53 prosent, og mandag endte aksjen opp ytterligere 22 prosent.

I forrige uke meldte selskapet at en ny rapport viser at kjemikaliebruken kan reduseres med hele 99 prosent, og aksjen skjøt opp 12 prosent på nyheten.

Aqua Bio Technology har også tatt syvmilssteg på børs de siste dagene. Torsdag klatret aksjen hele 50 prosent, fredag 22 prosent og mandag fortsatte oppturen med 10,7 prosent.

18. januar ble det klart at direktør Robert Hofseth kjøpte 25.000 aksjer i eget selskap. Siden den gang har aksjen pekt én vei – opp.

Skiaksjen Skitude løftet seg også utover dagen. Kristian Mørk Spetalen i Arctic Securities rykket nylig ut og spår kursdobling og kraftig vekst for selskapet. Aksjen endte opp 13,4 prosent.

Spetalen-kontrollerte Saga Pure steg etter selskapet meldte om at det har investert 30 millioner kroner i det kjemiske resirkuleringsselskapet Pryme.