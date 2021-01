Riggselskap leder an på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet bratt ned én prosent, men har gradvis hentet seg inn igjen og ligger ved lunsjtider ned omtrent 0,2 prosent til 982,1 poeng.

Opptur

Prosafe leder an på børsen, der aksjen stiger 11,4 prosent. Aksjen åpnet opp om lag 18 prosent, men har roet seg noe i løpet av dagen. Oppgangen kommer etter at aksjen den siste uken har falt mer enn 30 prosent.

Thin Film Electronics stiger ved lunsjtider nesten like mye som Prosafe, og ligger på en oppgang på 10,9 prosent. Kursen åpnet opp mer enn 20,1 prosent, men har siden roet seg noe.

Nedtur

Polarcus stuper etter det har misligholdt en gjeldsavtale. Selskapet stanser nå alle rente- og amorteringsbetalinger. Långiverne har informert Polarcus om at det ikke vil bli gitt ytterligere forlengelse.

Klokken 09.53 ble det innført børspause i aksjen i påvente av melding fra selskapet.

Hudpleieselskapet Aqua Bio Technology faller 12 prosent etter at selskapet den siste uken har sett en betydelig oppgang på mer enn 100 prosent.

Quantafuel henter seg forsiktig inn til en nedgang på 6,5 prosent etter å ha falt mer enn 12 prosent ved åpning etter at den danske avisen Nordjyske meldte at rundt 350 tonn plast som skulle resirkuleres ved Qauantafuels Skive-anlegg ble brent fordi plasten var for våt.

Nel ligger an til å bli dagens mest omsatte aksje, der kursenn faller 0,6 prosent. I løpet av dagen kom det frem at Arctic Securities nedgraderte aksjen fra kjøp til hold. Meglerhuset økte imidlertid kursmålet fra 25 til 35 kroner pr. aksje.

Av de 25 tungvekterne på Oslo Børs (de 25 mest likvide aksjene) faller ni aksjer.

Olje

Prisen på et fat nordsjøolje (brent) falt i løpet av natten med omtrent én prosent, men har i morgentimene og formiddagen hentet seg inn 1,4 prosent til 55,6 dollar fatet.

I sin oljekommentar skriver oljeanalytiker i SEB Bjarne Schieldrop at oljeprisen nå balanserer mellom nåværende svakhet og håp for fremtidig oppgang.