Polarcus stupte på Oslo Børs etter melding om mislighold

Oslo Børs åpnet bratt ned, hentet seg noe inn igjen, men falt til slutt ved stengetid til en nedgang på 0,7 prosent til 977 poeng.

Dagens bevegelser

Handelen i Polarcus ble stanset etter under en times handel i påvente av en melding fra selskapet.

Ved 16-tiden kom det en oppdatering fra selskapet om at selskapets långivere tar kontroll over Polarcus' syv datterselskap, som eier skip med samme navn, for å samle dem under ett selskap kontrollert av långiverne.

16:15 begynte handelen igjen på Oslo Børs, og selskapet endte ned 47 prosent.

Nedgangen har bakgrunn i at selskapet meldte at det har misligholdt en gjeldsavtale. Selskapet stanser derfor alle rente- og amorteringsbetalinger. Långiverne har informert Polarcus om at det ikke vil bli gitt ytterligere forlengelse.

På ettermiddagen meldte Zalaris at selskapet har inngått en femårig avtale med et ledende multinasjonalt nordisk selskap om lønnsløsninger og outsourcing-tjenester. Det nordiske selskapet har mer enn 10.000 ansatte i 25 land, fremgår det av meldingen.

Selskapet endte opp 11,3 prosent på Oslo Børs.

Quantafuel falt 7,21 prosent på børsen etter en artikkel i en dansk avis som meldte at 350 tonn plast som skulle gjenvinnes ble forbrent i Ålborg.

Prosafe steg om lag ti prosent på børsen etter å ha falt mer enn 30 prosent siden onsdag forrige uke.

Equinor endte som dagens mest omsatte aksje, der aksjen ble omsatt for over 706 millioner kroner. Kursen falt 1,1 prosent.

Olje

Prisen på et fat nordsjøolje ligger ved stengetid på Oslo Børs på 55,98 dollar fatet, en oppgang på omtrent 0,1 prosent fra i går.