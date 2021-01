Positiv start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har både Nasdaq-indeksen, Dow Jones og S&P 500 gått opp 0,4 prosent. Dermed kan det gå mot nye børsrekorder tirsdag.

På vinnerlisten finner i Tesla og Twitter som stiger henholdsvis 1,7 prosent og 0,7 prosent mens Intel inntar taperlisten med et kursfall på 0,4 prosent.

«Investorene håper og tror det verste er bak oss hva gjelder covid-19-situasjonen, men nylig har en rekke land og regioner måttet stenge ned igjen på grunn av kraftig smitteøkning», skriver Roger Berntsen i tirsdagens rapport fra Nordnet.

Handelsbanken minner om at resultatsesongen har startet positivt både i USA og Europa, og i løpet av uken skal flere av de største amerikanske IT-selskapene rapportere resultater for 4. kvartal.

I oppdateringen av World Economic Outlook anslås global vekst til 5,5 prosent i år og så 4,2 prosent neste år. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere vekst i år enn IMF anslo i oktober i fjor. Årsaken er at vaksineprogrammet, forsinkelser eller ikke, nå er en realitet.

Boligprisene i 20 storbyområder i USA steg 9,1 prosent på årsbasis i november, viser S&P Case-Shiller-indeksen. Ifølge Direkt Makro var prisene ventet å stige med 8,6 prosent.