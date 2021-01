Oljeprisen i rødt

Oljeprisen er noe ned tirsdag, til tross for store svingninger gjennom dagen. Brent handles ned 0,16 prosent til 55,83 dollar fatet og WTI er ned 0,42 prosent til 52,57 dollar pr. fat.

Oljeprisene falt tirsdag, trolig grunnet at corona-smittetilfeller fortsatte å øke globalt, men fallet ble begrenset grunnet rapporter om en eksplosjon i Saudi-Arabia, der årsaken fortsatt er ukjent.

Indonesia, som er det fjerde mest befolkningsrike landet i verden, har nå nådd en million smittede. Kina rapporterer også om en økning i smittetilfeller, noe som er en medvirkende faktor til å øke usikkerheten over landets oljeetterspørsel. USA har nådd 25 millioner smittetilfeller.

Prisen for ett fat nordsjøolje var i 14-tiden opp 0,7 prosent, og nærmet seg en 11-måneders høyde.

Geopolitisk spenning

Oljeprisen steg også på nyheter om at geopolitiske spenninger blusset opp etter at to tankere med besetning fra Iran og Kina ble beslaglagt søndag i indonesiske farvann grunnet mistanke om ulovlig oljeoverføring, skriver Reuters.

«Prisene vil trolig holde seg defensive hvis det indonesiske fartøyets beslag løses raskt, og hvis dagens eksplosjon i Saudi-Arabia viser seg å være en isolert hendelse som ikke eskalerer regionale spenninger, og som følgelig ikke vil påvirke oljeproduksjonen», uttalte Rystad Energys sjef for oljemarkeder, Bjørnar Tonhaugen.

Tonhaugen fulgte videre opp med at oljeetterspørselen er under press om dagen, og at dette vil vedvare frem til samfunnet åpner og corona-smittehastigheten reduseres.