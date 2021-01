Flat tirsdag på Wall Street

De tre toneangivende indeksene på Wall Street hadde en vaklete dag i dag. I 18-tiden snudde de til nedgang etter å ha steget fra start, før pilen vendte opp og snudde igjen. S&P 500 fikk ny intradag-rekord på 3870,90 poeng, men falt raskt tilbake. Alle indeksene endte i rødt tirsdag.

Dow Jones endte ned 0,07 prosent.

S&P 500 falt 0,15 prosent.

Nasdaq Composites var ned 0,07 prosent.

USA har nå registrert totalt 25 millioner smittetilfeller i landet, og globalt er mer enn 100 millioner smittet i løpet av omtrent 13 måneder etter å ha lagt til det muterte coronaviruset. Vaksineprodusenten Moderna kunngjorde på mandag at deres vaksine gir noe beskyttelse mot en mutert virusvariant fra Sør-Afrika.

USA-noterte selskaper har prestert godt i inntjeningssesongen. Av selskaper notert på S&P 500 som allerede har sluppet tall, har 70 prosent toppet Wall Streets forventninger til både salg og inntjening, ifølge data fra Bank of America.

Nettforumenes påvirkningskraft

Amatør- og hobbytradere har sendt Gamestop-aksjen til himmels. Tirsdag steg aksjen 91,27 prosent til 147,98 dollar.

De fem seneste dagene har videoselskapets verdi steget med 295,99 prosent. Oppgangen kommer etter at småsparere på nettforumet «Reddit» begynte å kjøpe aksjer, noe som førte til short-skvis og shorterne kjøper tilbake aksjer før prisen blir for høy og de taper penger.

Himmelferden skyldes også at traderne på Reddit-forumet legger en ordre på kjøpsopsjoner til et gitt tidspunkt frem i tid på aksjen, noe som gjør at meglerhuset må kjøpe aksjer i selskapet. Dette driver også kursen videre opp. I dag steg aksjen med voldsomme 92,61 prosent.

Giganter med tallslipp

Programvaregiganten Microsoft slipper tall for 2. kvartal i kveld, etter Wall Streets stengetid. Aksjen er opp 1,22 prosent hittil i dag i vente på gode tall. Kaffebarkjeden Starbucks stiger 1,20 prosent i påvente av bra tall tirsdag, mens Texas Instruments er ned 0,84 prosent før kveldens tallslipp.

General Electric er opp 2,73 prosent etter å ha presentert en solid kontantstrøm og overgått konsensus. Selskapet viste også til svært positive utsikter videre i 2021, og steg 9,36 prosent i førhandelen før den falt tilbake.

Legemiddelselskapet Johnson & Johnson fikk også vind i seilene under dagens handel etter å ha presentert kvartalstall som overgikk forventningene. Selskapet stengte opp 2,73 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 0,56 prosent til 23,06.

Gullprisen var ned 0,15 prosent prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.852,52 dollar.

Nordsjøoljen var ned 0,25 prosent til 55,78 dollar pr. fat.

3-måneders renten var opp 0,5 basispunkter til 0,074 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,2 basispunkter til 0,121 prosent.

10-års renten steg 0,5 basispunkter til 1,038 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 1,0 basispunkter til 1,800 prosent.