Oslo Børs stiger fra start – børsdebutant skyter opp 426 prosent

Oslo Børs åpner opp onsdag morgen etter to røde dager.

Få minutter etter børsen åpnet, står hovedindeksen 0,36 prosent opp til 980,54 poeng.

I grønt

Dagens børsnykommer er Spetalens nyeste grønne satsing: Horisont Energi. Aksjen har en eventyrlig første dag på børs og er i skrivende stund opp hele 426 prosent.

– Vi mener Euronext Growth Oslo i dag er den beste markedsplassen for grønne selskaper, sier adm. direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, hvilket har vist seg å stemme.

HydrogenPro har fått en strålende analyse av Fearnley Securities. Meglerhuset ser 110 prosents oppside i selskapet.

Røkke-selskapene Aker Offshore Wind og Aker Horizons har inngått samarbeid med Statkraft og kjøpt vindselskap.

Xplora TechnologiesXPLORA fikk onsdag morgen en euforisk analyse av SpareBank 1 Markets. Meglerhuset ser «mer enn dobling av kursen hvis ledelsen får rett». Aksjen skyter fart.

Danske Bank Markets ser 35 prosents oppside i Røkke-gigant Aker BP . Aksjen stiger etter kursmålshevingen.

Norway Royal Salmon oppdaterte aksjonærene med slaktetall for fjerde kvartal og forventninger i årene fremover. Aksjen stiger.

Telenor-datter Digi leverte et skuffende resultat i fjerde kvartal og venter ytterligere nedside utover i 2021. Telenor-aksjen påvirkes ikke nevneverdig.

Arctic Securities ser for Telenor-gruppen som helhet at konsensus vil bli tatt ned 0,3 prosent på omsetning og 0,1 prosent på ebitda dersom Digi-resultatene inkluderes.

«Tallene vil ikke bevege pilen på gruppenivå for Telenor», skriver Arctic i en oppdatering.

I rødt

Polarcus faller ytterligere etter gårsdagens gjelskrøll. Det ble kjent at långiverne har tatt over Polarcus' datterselskaper og aksjen endte ned 47 prosent.

Borgestad tar nedskrivninger på sin Polen-satsing på over 100 millioner kroner. Aksjen synker.

Oljeprisen

Et fat brent-olje koster 56,26 dollar pr. fat, opp 0,3 prosent. WTI-oljen koster 52,93 dollar pr. fat, opp 0,4 prosent. Til sammenligning kostet et fat brent-olje 55,96 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Økningen i oljeprisen kommer etter nye tall fra USA viser at amerikanske lagertall falt overraskende forrige uke. Kina, verdens største oljeimportør, rapporterte også laveste antall nye smittetilfeller på lenge. Det sender en strøm av håp gjennom markedet.

«Det er økende frykt for at Kina-utbruddet vil gjøre at oljeetterspørselen får svi», skriver ANZ Research i et notat, og siterer Ministry of Transports estimater om at passasjertallene vil synke med 40 prosent sammenlignet med 2019.

Nye kinesiske smittetilfeller har imidlertid falt markant og støtter oppgang i oljeprisen. Nye data viser 75 nye smittetilfeller onsdag – laveste siden 11. januar.

The American Petroleum Institute (API) rapporterte at oljelagertallene i USA, verdens største oljekonsument, falt med 5,3 millioner fat i forrige uke. Estimatene var at lagrene skulle øke med 430.000 fat, ifølge Reuters.

«Mens den generelle retningen i markedet er fornuftig, er det vanskelig for olje-tradere å foreta et definitivt skift til neste prisnivå på kort sikt, gitt de svært usikre utsiktene på kortsiktig etterspørsel», skriver Stephen Innes i Axi Global Markets, i et notat.