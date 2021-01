Knallrødt på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,3 prosent og står i 13.443,99 poeng mens Dow Jones står i 30.581,10 poeng etter en nedgang på 1,2 prosent. S&P 500 faller 1,2 prosent til 3.803,46 poeng.

Oppdatert klokken 15.42: Nasdaq er ned 2,0 prosent, Dow Jones har falt 1,6 prosent mens S&P 500 er ned 1,8 prosent.

Boeing har lagt frem knallrøde kvartalstall, noe som bidrar til å sende aksjen ned 4,5 prosent i åpningsminuttene.

Det er alt for tidlig å snakke om nedtrapping («tapering») av verdipapirkjøp. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror det blir hovedbudskapet til sentralbanksjef Powell når han møter til pressekonferanse onsdag klokken 20.30 norsk tid, etter at Feds beslutning har blitt annonsert en halv time i forveien.

«Selv om vi tror at Fed vil ende opp med å trappe ned verdipapirkjøpene i løpet av neste år, for så å heve renta forsiktig i de påfølgende årene, tror vi ikke at Fed er der nå. Til det er usikkerheten knyttet til både smittesituasjon og finanspolitiske pakker for stor», skriver Haugland i en oppdatering.

Høy prising kan utelukkende forsvares om rentenivået holder seg lavt. Derfor har nok inflasjon og renter aldri vært mer avgjørende for finansmarkedene, mener sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank.

– Deler av markedet er i bobler, men sjansen er liten for at de tar med seg hele markedet når de sprekker, skriver David Kostin, sjeføkonom for amerikanske aksjer i Goldman Sachs, i et notat.

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA økte med 0,2 prosent på månedsbasis i desember 2020. Ifølge Marketwatch var det ventet en økning i ordreinngangen på 0,8 prosent.

I november økte ordreinngangen med 1,0 prosent.