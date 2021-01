Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,5 prosent før den sluttet på 962,56 poeng. Det ble omsatt aksjer for mer enn 7,3 milliarder kroner.

Profilerte aksjer som Nel , Kahoot og Scatec falt henholdsvis 8,0 prosent, 6,5 prosent og 8,8 prosent.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 55,68 dollar, ned 0,7 prosent. Equinor-aksjen falt 2,0 prosent og sluttet på 156 kroner mens Aker BP falt 3,9 prosent til 213,40 kroner.

Øystein Stray Spetalens nye grønne satsing, Horisont Energi, hadde en strålende børsdebut onsdag. Spetalen var ankerinvestor da selskapet nylig gjorde en emisjon til 18 kroner aksjen. Onsdag sluttet aksjen på 63 kroner, opp 231,6 prosent.

– Vi mener Euronext Growth Oslo i dag er den beste markedsplassen for grønne selskaper, sier adm. direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen.

Fearnley Securities har tatt opp dekning av HydrogenPro , noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 105 kroner.

«Selskapet ser ut til å dra fordel av megatrenden innen hydrogen, og mange nye prosjektannonseringer kan trigge aksjereaksjoner på kort sikt», skriver Fearnley Securities, ifølge TDN Direkt. Aksjen falt 2,8 prosent og sluttet på 70 kroner.

Aker Horizons, et heleid datterselskap av Aker , har sikret seg 100 prosent av aksjene i selskapet Rainpower Holding. Aker-datteren skal benytte Rainpower som en plattform for å utvikle ny teknologi for å optimalisere prosessene rundt vannkraftproduksjon. Aker Horizons skal bidra med 100 millioner kroner i frisk kapital for å utvikle Rainpower Holdings.

Et av Akers andre datterselskaper, Aker Offshore Wind , har signert en samarbeidsavtale med Statkraft sammen med Aker Horizons. Avtalen innebærer å utforske prosjektmuligheter for havvind i Norge. Aker falt 1,9 prosent til 662 kroner mens Aker Offshore Wind falt 4,5 prosent til 8,55 kroner.

Tirsdag ble det kjent at bankene har tatt kontroll over Polarcus’ seismikkskip samtidig som de ønsker å gi selskapet tid til å finne en langsiktig løsning på gjeldsutfordringene. I løpet av tirsdagen stupte aksjen over 47 prosent. Onsdag falt den ytterligere 23,1 prosent til 0,15 kroner.