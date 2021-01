Bredt fall på Wall Street

Amerikanske aksjer falt kraftig onsdag på grunn av skuffende inntjening, mens bekymringen for økt spekulativ aksjehandel fortsatte.

Dow Jones var ned 2,05 prosent.

S&P 500 falt 2,56 prosent.

Nasdaq dundret ned 2,61 prosent.

VIX-indeksen viste tydelig bekymringen i markedet, og indeksen som måler frykt i markedet nådde sitt høyeste nivå siden desember etter en oppgang på 47 prosent.

«The Big Short»-investoren Michael Blurry kommenterte den spekulative trenden i markedene i en tweet som nå er slettet og kommenterte handelen i Gamestop:

«Unaturlig, sykt og farlig. (...) Det burde vært juridiske og regulatoriske konsekvenser.»

Inntjeningsflause for flyprodusent

Flyprodusenten Boeing falt mer enn 4 prosent etter at inntjeningsrapporten viste at nettotapet i 2020 var rekordhøyt. Selskapet tapte 11,9 milliarder dollar, forårsaket av coronapandemien og at 737 Max-flyene må tå på bakken.

Mikrochipgiganten Advanced Micro Devices (AMD) var også ned på Wall Street, og falt hele 6,25 prosent til tross for at selskapets inntjeningsrapport som overgitt analytikernes allerede høye forventninger.

Netflix var ned 5,3 prosent i dag, og er hittil ned 13 prosent i løpet av uken. Dette til tross for å ha levert bedre tall enn ventet og passert milepælen 200 millioner betalende abonnenter.

Gamestop undersøkes

Det har gått en rød lampe hos USAs finansminister Janet Yellen og hennes team etter den spinnville kursutviklingen i Gamestop. Biden-administrasjonen har nå begynt å følge kursutviklingen i videospillselskapet tett, skriver Bloomberg.

Gamestop-aksjen startet uken på 65 dollar og har siden steget enormt. Onsdag stiger aksjen 130 prosent og handles for 339 dollar. Det tilsvarer en oppgang på formidable 521 prosent.

Bekymret for ringvirkninger

CNBC skriver at noen investorer er bekymret for shortskvisen noen hedgefond har kommet i grunnet kursoppgangen i Gamestop og AMC Entertainment. Investorene frykter at det vil føre til at de utsatte fondene vil selge andre verdipapirer for å øke likviditeten, og at aksjeverdien i de selskapene dermed vil falle.

Videre begynner investorer å se tegn til ekstrem spekulativ oppførsel på Wall Street, noe som ofte er et tegn på at markedet er overvurdert og en korreksjon er rundt neste hjørne.

«Når markedet går opp på denne måten, vil du ofte se spekulativ atferd hos mange investorer», sa John Davi, grunnlegger og investeringssjef i Astoria Portfolio Advisors.



En talskvinne fra handelsplattformen TD Ameritrade kunngjorde at selskapet har iverksatt flere restriksjoner for å redusere risikoen for selskapet og deres kunder for handler som angår Gamestop, AMC og andre ekstremt risikable verdipapirer.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg med enorme 47 prosent til 33,92.

Gullprisen var ned 0,42 prosent prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.843,18 dollar.

Nordsjøoljen var ned 0,87 prosent til 55,58 dollar pr. fat.

3-måneders renten var opp 0,3 basispunkter til 0,076 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,26 basispunkter til 0,109 prosent.

10-års renten var ned 1,6 basispunkter til 1,025 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 4,2 basispunkter til 1,787 prosent.