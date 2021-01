Bredt fall på Asia-børsene etter Wall Street-stup

I Japan faller Nikkei 1,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,3 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1,2 prosent, og CSI 300 er ned 1,8 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,7 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 2 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,9 prosent. Straits Times i Singapore er ned 1,1 prosent.

Hele årets vekst ble utradert på USA-børsene onsdag. De asiatiske børsene følger i samme spor.

Japanske makrotall viser at detaljhandelen sank med 0,3 prosent fra fjoråret i desember, ifølge landets finansdepartement. Analytikerne så for seg et fall på 0,4 prosent, men selv om tallene overrasker positivt klarer de ikke å hindre bredt fall.

Federal Reserve valgte i går å holde renten uendret i USA etter et to dager langt møte. Fed sa også at de vil fortsette å kjøpe 120 milliarder dollar med obligasjoner i måneden.

– Økonomien er langt fra våre pengepolitiske mål og målet for inflasjon, og de vil mest sannsynlig ta litt tid før vesentlig fremgang oppnås videre, sa Jerome Powell etter møtet.

Apple presenterte sitt beste resultat noensinne hva inntekter angår med 110 milliarder dollar siste tre måneder. De asiatiske Apple-partnerne gjorde det blandet.

Murata Manufacturing i Japan falt 3,6 prosent, mens LG Display i Sør-Korea steg 0,4 prosent. Foxconn i Taiwan falt 3,3 prosent og Taiwan Semiconductor Manufacturing falt 2,4 prosent.

Alibaba falt 2,5 prosent. Kilder rapporterer til Wall Street Journal at Ant Group ønsker å gjøres om til et holdingselskap overvåket av den kinesiske sentralbanken.