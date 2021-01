Opptur etter gårsdagens kalddusj

I går bredte det seg ut et stort fall på Wall Street etter den amerikanske sentralbankens møte som resulterte i uendret rente, i tillegg til skuffende inntjeningsrapporter i løpet av dagen. Kort tid etter at handelen tok til på New York-børsen torsdag stiger Dow Jones 0,92 prosent til 30.582,12 poeng, S&P 500 står i 3.781,70 poeng etter en oppgang på 0,83 prosent. Nasdaq stiger 0,64 prosent til 13.350,62 poeng.

Hedgefondforvalter og gründer av Appaloosa Management, David Tepper, sier til CNBC at investorer bør være forsiktige hvis de går «long» i en aksje og spiller det spekulative spillet som opptrer i markedet nå.

«Det endte ikke bra da dotcom-boblen sprakk i 1999. Vært der, gjort det. Gamle arr», fortalte Tepper, og sammenlignet de spekulative tendensene med dotcom-krakket.

I førhandelen falt det mye omtalte selskapet Gamestop med hele 20 prosent som følge av at plattformene Robinhood og Interactive Brokers skal begrense handelen i aksjen.

Oppdatering kl. 16:00: Gamestop-aksjen snur fra rødt til grønt, og stiger med 25 prosent.

Kvartalstall fra Tesla, Apple og American Airlines

Til tross for at Apple viste til en omsetningsvekst på 21 prosent til 111,4 milliarder dollar i 1. kvartal i går, faller selskapet mer enn 2 prosent.

Tesla faller 5,5 prosent i åpningsminuttene etter at elbilprodusenten leverte svakere inntjening enn ventet i seneste kvartal.

American Airlines stiger mer enn 25 prosent i åpningsminuttene på torsdag etter å ha levert resultater som var bedre enn fryktet. Selskapet er den mest shortede flyaksjen i USA.

Amerikanske jobbtall og BNP

847.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 23. januar, viser nye jobless claims-tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Noe som er færre enn ventet, ettersom konsensus var 875.000.

Antall amerikanere på trygd var mindre enn ventet, og var pr. 16 januar 4,77 millioner mot 5,05 som var ventet.

BNP-veksten i landet var i tråd med forventningene, og USAs økonomi vokste med 4 prosent.