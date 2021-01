Spetalen-aksje til topps igjen

Etter en tung start på dagen endte det med opptur på Oslo Børs torsdag – etter seks strake handelsdager med fall. Hovedindeksen endte opp 0,33 prosent til 965,73 poeng, etter å ha vært ned mer enn 1,3 prosent en time etter åpning. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 7,5 milliarder kroner.

Opphentingen inntraff samtidig med at oljeprisene løftet seg igjen. Ved børsslutt kostet Brent-oljen 56,10 dollar pr. fat, mot 55,54 dollar ved børsåpning og 55,68 dollar ved børsslutt onsdag. WTI-oljen lå på rundt 53,14 dollar pr. fat, opp fra 52,54 dollar i morgentimene.

Equinor endte ned 0,4 prosent til 155,40 kroner, mens Aker BP steg 0,2 prosent til 213,80 kroner.

Torsdagens vinner ble Euronext Growth-nykomlingen Horisont Energi. Selskapet, der Øystein Stray Spetalen var ankerinvestor og hvor en rekke kjente navn har slengt seg på , endte opp 34,9 prosent til 84,99 kroner. På sin første handelsdag onsdag endte ammoniakkaksjen opp hele 232 prosent til 63 kroner.

John Fredriksen-aksjen Archer fulgte like bak med en kursoppgang på 14,0 prosent til 4,24 kroner. Selskapet kom med foreløpige tall for fjerde kvartal, som viser at det hadde en sterk avslutning på 2020. I tillegg varslet ble det varslet vekst nå i 2021.

Meltwater-aksjen steg 4,8 prosent til 52,95 kroner etter en oppløftende driftsoppdatering.

Hexagon Purus HPUR steg 5,7 prosent til 63,46 kroner. SpareBank 1 Markets har tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 100 kroner. Onsdag meldte selskapet at det skal levere høytrykksbeholdere til togprodusenten Talgo, som utvikler sitt første hydrogentog.

ArcticZymes Technologies var en av aksjene som falt mest. Biotekselskapet endte ned 12,3 prosent til 62,60 kroner, til tross for at selskapets fjerdekvartalstall viste vekst for både omsetning og resultat. På ett år er aksjen imidlertid opp 869 prosent.

Nel og Scatec SCATC var blant aksjene som snudde med hovedindeksen. De endte opp 0,5 prosent hver på høy omsetning. REC Silicon endte opp 2,9 prosent til 18,00 kroner. Kahoot KAHOT falt 2,6 prosent til 106,60 kroner.

Norwegian falt 4,8 prosent til 53,30 kroner. Det er fortsatt milevis over nivåene der selskapet regner med å sette emisjonskursen i den forestående kapitalinnhentingen.

Tørrlastrederiet 2020 Bulkers steg 2,3 prosent til 62,00 kroner. Begynnelsen på 2021 har vært den sterkeste i tørrlastmarkedet på ti år, ifølge rederiets sjef.