Børsdebutant til himmels på første handelsdag

Torsdag ble en god handelsdag på New York-børsen, og alle de toneangivende indeksene stengte opp.

Den brede S&P-500 steg 0,97 prosent til 3.787,32.

Dow Jones stengte opp 0,99 prosent til 30.602,54.

Teknologitunge Nasdaq stengte på sin side opp 0,50 prosent til 13.337,16.

På makrosiden søkte 847.000 amerikanere om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 23. januar, ifølge tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. På forhånd var konsensus på 875.000.

Antall amerikanere på trygd var mindre enn ventet, og var pr. 16 januar 4,77 millioner mot 5,05 som var ventet.

BNP-veksten i landet var i tråd med forventningene, og USAs økonomi vokste med 4 prosent.

– Dette er ikke investering

GameStop har mottatt enormt mye oppmerksomhet den siste tiden, etter at småinvestorer og nettsamfunn som Reddit . Blant de andre aksjene som ulike nettsamfunn har konsentrert seg om, falt Blackberry 41,63 prosent, AMC stengte ned 56,63 prosent, og Nokia stupte 28,40 prosent.

– Dette er ikke investering. Dette er ikke planlegging til pensjon med en diversifisert portefølje, sa Peter Boockvar, investeringssjef i Bleakley Advisory Group, i et notat.

– Dette er ikke en forsvarlig analyse av aksjer. Og disse traderne glemmer at å kjøpe en aksje er å kjøpe en del av et selskap, men i stedet spekulerer de bare på et aksjesymbol.

NED: GameStop og flere andre aksjer som småinvestorer har fokusert på den siste tiden, falt markant på Wall Street torsdag. Foto: SPENCER PLATT

Rett opp på første handelsdag

Torsdag markerte første handelsdag for software-selskapet Qualtrics. Debuten var en suksess, og aksjen steg hele 51,67 prosent.

Ved stengetid var aksjekursen 45 ,50 dollar. Til sammenligning var noteringskursen 30 dollar.

Qualtrics sine inntekter i løpet av de første ni månedene av 2020 beløp seg til 550 millioner dollar, med et justert tap på 24,9 millioner dollar.

Morgan Stanley og JP Morgan var tilretteleggere av børsnoteringen.

BØRSNOTERING: Qualtrics steg kraftig første handelsdag. Foto: Gabby Jones

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, stupte hele 20 prosent til 29,93 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.841,00 dollar, ned 0,21 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 0,07 prosent til 55,50 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 0,59 prosent til 52,28 dollar pr fat.

Tiåringen steg 3,65 basispunkter til 1,053 prosent.