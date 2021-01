Oslo Børs snur – flere oljeserviceaksjer skyter fart etter kontrakter

Oslo Børs åpner nok en gang ned.

Et par minutter etter handelen startet står hovedindeksen i 955,23 poeng, 1,03 prosent ned.

Bevegelser

Magnora stiger markant etter nyhet om ny havvindsatsing.



«Samarbeidet vil gjøre det mulig for Magnora å bli en ledende spiller på det flytende havvindmarkedet. Vi tror også at samarbeidet vil få ned kostnaden og øke inntektspotensialet», sier Torstein Sanness, styreleder i Magnora.

Kalera stiger markant etter anbefaling fra en tysk investor som har inntatt Oslo Børs den siste tiden. Det samme gjør Qantafuel.

Atlantic Sapphire er også en av de tre aksjene tyskeren anbefaler . I går oppdaterte selskapet aksjonærene om oppskalering i Miami. Det landbaserte oppdrettsselskapet mer enn dobler slaktekapasiteten. Aksjen stiger etter nyheten.

Siem Offshore melder om ny fast kontrakt med en varighet på 6 måneder med ytterligere opsjoner. Fartøyet vil tiltre kontrakten i april 2021 og aksjen skyter fart etter nyheten.

Øystein Stray Spetalens nyeste satsning Horisont Energi fortsetter børseventyret også i dag. Aksjen stiger 14 prosent fra start.

House of Control stiger mest fra start, opp 24 prosent. Aksjen er omsatt for rundt en million kroner og det er ingen nyheter som bidrar til oppgangen. Selskapet legger frem tall for fjerde kvartal 4. februar.

BerGenBio har presentert lovende resultater i forskning på lungekreft.

TECO 2030 leverte årsregnskap fredag morgen. Selskapet rapporterte stort tap på bunnlinjen, men tjente penger for første gang.

Axactor meldte i morges at John Fredriksens Gevaran har lagt inn bud på samtlige aksjer i selskapet. Equinor tok milliardnedskrivninger på LNG-prosjekt i Tanzania. Aksjen faller.

Eidesvik Offshore har inngått avtale med Aker BP. Aksjen stiger. Seabird Exploration leverte et forbedret, men skuffende resultat. Aksjen synker.

DOF melder om ny kontrakt. Endúr skriver i en børsmelding at det er i sluttfasen av et potensielt oppkjøp.

Oljeprisen

Brent-oljen faller 0,6 til 55,06 dollar pr. fat. WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 52,14 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 56,11 dollar da børsen stengte torsdag.

Saudi-Arabia skal kutte produksjonen med 1 million fat pr. dag i februar og mars, og samarbeidet med OPEC+ skal ha bedret seg i januar.

Commonwealth Bank-analytiker Vivek Dhar forteller at Saudi-kuttene betyr at OPEC+-kuttene vil stige fra 7,2 millioner fat pr. dag i januar til 8,2 millioner fat pr. dag i februar.

Økningen i oljeprisene blir imidlertid utfordret av forsinkelser i utrullingen av coronavaksine i tillegg til nye varianter av viruset.

– Oljeinvestorenes frykt handler om vaksinenes ytelse og utrullingen av dem. Det er de to synderne som kan forårsake mest skade, sier Stephen Innes i Axi til CNBC.