Vaksinerally på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,5 prosent og står i 13.268,63 poeng mens Dow Jones står i 30.311,30 poeng etter en nedgang på 1,0 prosent. S&P 500 faller 0,8 prosent til 3.757,76 poeng.

Vaksineselskapene Moderna, BioNTech og Pfizer viser vei i åpningsminuttene, og stiger henholdsvis 8,6 prosent, 2,5 prosent og 2,2 prosent.

Det er også verdt å merke seg at GameStop hopper utrolige 83 prosent.

«Selv om verdens aksjemarkeder har startet året på den positive siden, har svingningen tiltatt i styrke. Covid-19-situasjonen topper naturlig nok nyhetsoverskriftene fremdeles, da smittetrenden fortsatt er stigende», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Torsdag ble det kjent at BNP-veksten i USA var på fire prosent i fjerde kvartal 2020, i tråd med forventningene. Økonomene i Handelsbanken mener det økonomiske sentimentet i USA peker i retning av fortsatt robust BNP-vekst inn i det nye året, tross strenge smitteverntiltak.