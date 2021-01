Det ble en tung slutt på uka på New York-børsen, da de tre ledende indeksene stengte i rødt. De indeksene endte med den verste uken siden oktober. Det var imidlertid den smått utrolige utviklingen til GameStop-aksjen som preget overskriftene.

Dow Jones var ned 2,03 prosent til 29.980,84 poeng.

S&P 500 falt 1,94 prosent til 3.714,04 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite krympet 2,00 prosent til 13.070,69 poeng.

Ingen stopp for GameStop

Mens det i 2016 krevde Donald Trump for at privatpersoner kunne få en kamp mot den etablerte eliten, har denne uken vært et bevis på at det like godt kan gjøres fra sofaen hjemme.

Privatinvestorer har nemlig kjørt aksjekursen til GameStop, et tilsynelatende traurig selskap, til himmels på få dager. På internettforumer florerer det av meldinger fra mange som ikke er ute etter gevinst, men ønsker å gå imot de etablerte fondsforvalterne.

Dette har de definitivt klart, og flere medier melder at det har blitt tapt over 20 milliarder dollar på short-posisjoner i aksjen. Fredag var det imidlertid comeback for aksjen, som store deler av dagen lå an til å doble seg. En av årsakene var trolig at den populære handelsplattformen Robinhood opphevet restriksjonene mot å kjøpe aksjene gjennom plattformen deres.

Utviklingen avtok noe i løpet av dagen, men aksjen endte likevel med en oppgang på 69,2 prosent.

Vaksinekandidat ble straffet

Legemiddelselskapet Johnson & Johnson gjorde det klart fredag at deres vaksine var 66 prosent effektiv – betydelig lavere enn flere av de andre som har blitt utviklet. Effektiviteten er også noe redusert for andre varianter av Covid-19-viruset.

Nyhetene har veid noe tungt på markedet i dag, og sendte Johnson & Johnson ned 3,6 prosent på New York-børsen. Moderna-aksjen derimot endte med en kraftig oppgang på 8,5 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 4,8 prosent til 31,67.

Gullprisen steg 0,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.848,80 dollar.

Nordsjøoljen steg 0,6 prosent til 55,58 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 1,1 basispunkter til 0,074 prosent.

Renten på 2-åringen falt 1,2 basispunkter til 0,113 prosent.

10-års renten steg 2,5 basispunkter til 1,075 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 4,0 basispunkter til 1,847 prosent.