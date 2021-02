Skal vi skru av nå?

I stedet for at finanspolitikken bremser fastlandsveksten med 2,9 prosent (når man sammenligner med hvor ekspansiv politikken var i 2020), er budsjettimpulsen løftet til minus 1,4 prosent. Isolert sett er dermed finanspolitikken fortsatt kontraktiv for 2021. Under en krise som den vi er i, må man imidlertid se 2020 og 2021 under ett, og da er den samlede stimulansen på 3,1 prosent (ned fra 4,5 prosent i 2020 isolert sett).