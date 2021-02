Euroen har de seneste par ukene ligget innenfor et ganske smalt bånd på 1,2060–1,2180 dollar. Mandag ettermiddag var kursen 1,2090, og den amerikanske valutaen var dermed nær den sterke enden av intervallet. Og gjennom desember og januar var euroen i førersetet, så dollaren er dermed nær det sterkeste mot euro siden månedsskiftet november–desember. Kanskje har Reddit-miljøet fått ferten i at mange hedgefond er så slemme at de har shortet dollar?