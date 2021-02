En annen risiko er «volatilitet i globale økonomiske og sosiale forhold.» Her vises det blant annet til at en økonomisk nedtur kan forsinke «det grønne skiftet». Dette er et viktig punkt. Hvor sannsynlig er det at myndigheter over hele verden vil prioritere subsidier til vindkraftverk fremfor å opprettholde normale velferdstilbud? Vi trenger ikke en gang å sette svake grupper opp mot hverandre. Det holder å sette sterke grupper - som olje- og gassarbeidere, fornybarmilliardærene og den politiske makteliten - opp mot hverandre. Man kan ikke utelukke at fagforeninger og industriorganisasjoner over hele verden setter hardt mot hardt, når radikale grep for å trappe ned deres bransjer planlegges og gjennomføres.