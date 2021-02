Et sentralt poeng for begge kan være erfaringene fra vaksinasjonen i Israel. Ifølge VG har under 1 promille av de dobbeltvaksinerte i etterkant blitt smittet av corona. Israel nådde imidlertid 1,1 millioner fullvaksinerte halvveis i januar. I Norge er under 20.000, 0,37 prosent av befolkningen, til nå fullvaksinert.