Økonomene i Swedbank har tidligere varslet at erfaringene fra Israel, Storbritannia og USA, som alle gruser Norge i vaksinetempo, bør kunne fungere som en ledende indikator for når norske restriksjoner lettes. Fortsatt er det mulig at Norges Bank, for eksempel i mars, lar seg berolige av god vaksineeffekt og begynner å hinte om enda tidligere renteheving.