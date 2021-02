Borregaard fikk et resultat før skatt på 119 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, mot 30 millioner kroner i samme kvartal året før. Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 115 millioner kroner. Styret i Borregaard foreslår et utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for 2020, mot Infront-konsensus på 2,33 kroner. Aksjen gikk opp 3,8 prosent til 165 kroner.