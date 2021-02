«Under overflaten er det en økonomi som gjenvinner et seriøst momentum», hevdet Mike Loewengardt, direktør for investeringsstrategi i E-Trade Financial til CNBC. «Med fantastiske kvartalsrapporter fra store teknologiselskaper denne uken, sammen med gjenopplivet vaksineutrulling og nedadgående smittetrend, utgjør det et fullstendig positivt bilde», sa han videre.