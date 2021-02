Bank of Americas indeks for det gjennomsnittlige rentepåslaget for amerikanske høyrenteobligasjoner har i den seneste uken bare endret seg marginalt, og det samme er tilfellet for eurodenominert gjeld. Flere norskforvaltede høyrentefondene gjorde det imidlertid bra. Nordea Emerging Market Blend Bond var opp med 0,4 prosent på bare en uke, og Heimdal Høyrente steg nesten like mye.