OECD-tall tyder på at potensialet for et konsumoppsving kan være for optimistisk i mange land. Gjennom tredje kvartal 2020 økte real-BNP pr. capita i OECD-området med 9,1 prosent. I samme periode økte husholdningenes realinntekter pr. capita med stusselige 0,6 prosent. Særlig USA og Canada trakk mye ned.