– Oljeprisene tar et pusterom etter at prisene gjennom februar har steget til nivåer som analytikerne ikke trodde var mulig før et par år ned i veien. En nøkkelfaktor for videre prisoppgang er at vi ikke ser større økninger i covid-19-smitte når restriksjonene blir lettet, sier senior analytiker Edward Moya i Oanda til Platts.