Aker-selskapene Offshore Wind og Carbon Capture la frem kvartalstall som ikke overraskende viste røde tall. Aker Offshore Wind leverte et resultat før skatt på minus 54,9 millioner kroner i fjerde kvartal og et negativt resultat før skatt på 69,6 millioner kroner for hele 2020. Aker Carbon Capture hadde et resultatet før skatt på minus 31,9 millioner kroner. og