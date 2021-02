Den globale etterspørselen i 2020 anslås å ha utgjort 90,26 millioner fat per dag. Økningen mellom årene på 5,8 millioner fat per dag blir dermed litt nedjustert. Kartellet venter at etterspørselen vil falle mer enn ventet i første halvdel av 2021 som følge av mutasjoner i coronaviruset og treg vaksineutrulling, men melder samtidig at prognosene for andre halvdel skrus opp.