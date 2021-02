Wall Street opp: – Ingrediensene er der for et stigende aksjemarked

Blant enkeltaksjer steg datingappen Bumble 7,32 prosent etter å ha steget 64 prosent i debuten på New York-børsen torsdag. PayPal la på seg 4,68 prosent etter at selskapet sa at det forventer å doble sine aktive kontoer innen 2025. Programvareselskapet HubSpot steg hele 16,36 prosent etter at det rapporterte en økning i inntekter i fjerde kvartal.