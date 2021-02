Aker Solutions falt over 13 prosent etter at selskapet i forkant av børsåpning presenterte sitt regnskap for 4. kvartal, der selskapet endte med et driftsresultat før av- og nedskrivininger (EBITDA) på 121 millioner, ned fra 554 millioner et år tidligere. Aksjen var tidligere ned ned 16 prosent.