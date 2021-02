Oslo Børs i grønt – helseaksje til himmels på en halvtime

Aker Solutions falt 13,7 prosent etter at selskapet leverte et skuffende fjerde kvartal. Selskapet endte med et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 121 millioner – ned 78 prosent fra 554 millioner et år tidligere. Selskapet tapte 1,5 milliarder kroner i fjor, og tror på underskudd også i år.