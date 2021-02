Obligasjonsmarkedet hadde derimot ingen rekordåpning, og går mot sin verste start på et år siden 2013. Obligasjoner falt til og med før det såkalte "taper tantrum", da Ben Bernanke, styreleder i Federal Reserve, trigget et hopp i yields ved å foreslå at den amerikanske sentralbanken burde bremse oppkjøpet av eiendeler.