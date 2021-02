Element var torsdagens desiderte vinner med et hopp på 65 prosent etter det ble klart at selskapet har kjøpt opp et blockchain-selskap og har fått med seg blant andre Øystein Stray Spetalen, Ketil Skorstad og Arne Blystad som hjørnestensinvestorer. Fredag endte derimot med nedtur, og aksjen falt ytterligere 9,8 prosent mandag.