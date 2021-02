Spetalen-favoritt klatrer etter knallkvartal

Oslo Børs åpner rett opp torsdag.

Tre kvarters tid etter handelen startet står hovedindeksen i 1023,86 poeng, opp 1,01 prosent.

I grønt

Det er høysesong for kvartalstall og rapportene preger bevegelsene i åpningsminuttene.

Mintra Holding leverte et sterkt fjerde kvartal og snudde blodrødt underskudd i fjor, til overskudd i år. Aksjen topper vinnerlisten ti minutter etter Oslo Børs åpnet.

Torskeoppdretter Norcod gjennomførte første prøveslakt i fjerde kvartal, og fisken fikk positiv respons fra kundene i markedet.

– Fisken har prestert utmerket. Vi har kunnet hente ut torsk på 2,5 kg etter kun elleve måneders produksjon i sjø, sa driftsdirektør Rune Eriksen i Norcod til Finansavisen etter prøveslakten i desember.

Tallene viser inntekter på 7,2 millioner kroner i kvartalet og et driftsresultat på minus 18,6 millioner kroner.

Xplora Technologies klatrer også sterkt fra start etter å ha levert et knallkvartal. Selskapet firedoblet inntektene i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med året før. Øystein Stray Spetalen er fjerde største investor i selskapet med 5,7 prosent av aksjene.

Vow leverte en god rapport for fjerde kvartal i morgentimene. Selskapet tapte penger, men ikke på langt nær like mye som i fjor. Henrik Badin, konsnernsjef i Vow, forteller også at selskapet vil ta ny grønn baby på børs innen sommeren.

– Etterspørselen etter biokarbon ventes å øke betydelig de neste årene, delvis drevet av økte CO2-avgifter og selskapers nullutslippsstrategier, sier Badin.