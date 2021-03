Oljeprisen bykser opp etter en ukesvarig nedgang

Oljeprisen bykset opp i 10-tiden etter å ha falt 0,85 prosent i morgentimene tirsdag. I skrivende stund handles brent-oljen for 63,74 dollar pr. fat, opp 0,71 prosent og WTI handles 62,89 dollar pr. fat, opp 0,69 prosent.

OPECs generalsekretær Mohammad Barkindo meldte at utsiktene for oljeetterspørselen ser mer positive ut enn ventet, spesielt i Asia.

Både brent og WTI falt over en dollar fatet i dag tidlig etter at de i forrige uke var på sine høyeste nivåer siden januar 2020.

Nedgangen i forrige uke kom etter at investorer frigjorde longposisjonene sine på rykter knyttet til at OPEC muligens vil øke globalt tilbud i inneværende uke. I tillegg ryktes det også om at den kinesiske etterspørselen er på vei ned.

– Oljemarkedet har endelig nådd et nivå som antyder til tilbakehenting. Dette er første gang på et år at alle forventer at OPEC+ å tilføre mer output tilbake til produksjon, sier Bjørnar Tonhaugen, oljeanalytiker i Rystad Energy.

OPEC+, som møtes på torsdag, kan diskutere å tillate så mye som 1,5 millioner fat pr. dag tilbake i markedet.

Frivillig Saudi-kutt

I februar falt OPECs oljeproduksjon som følge av et frivillig kutt fra Saudi-Arabia bidro til reduksjoner i en OPEC+-pakt, ifølge Reuters.

Russland klarte ikke å øke oljeproduksjonen i februar selvom landet fikk tillatelse til å øke produksjonen. Forklaringen av russiske kilder var at hardt vintervær forhindret den eventuelle produksjonsøkningnen.