Reddit-arméen sender aksje til værs

Twitter falt 4,5 prosent tirsdag etter at selskapet annonserte prissettingen av sitt konvertible gjeldstilbud på 1,25 milliarder dollar. Nyheten brøt Twitters tredagers oppgang.

Target falt 4 prosent til tross for at selskapet rapporterte gode tall. Retail-forhandleren nektet å gi en prognose for 2021.

«Uunngåelig at rentene øker ytterligere»

10-åringen, som har vært et viktig mål for investorer den siste tiden, falt til 1,41 prosent etter å ha steget til en høyde på 1,6 prosent i forrige uke.

CNBC skriver at noen investorer mener det er uunngåelig at rentene vil øke mer i år grunnet fokus på finanspolitisk stimulans, hvilket kan krympe aksjemultiplene.

Andre mener at rentehoppet gjenspeiler forbedret økonomisk vekst og økende inntjeningsprognoser, og at skjer bør kunne ta til seg høyere renter på lang sikt hvis de stiger i et fornuftig tempo.

Frykt, gull, olje, krypto og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 3,34 prosent til 24,13.

Gullprisen hadde en oppgang på 0,5 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.733,52 dollar.

Brent-oljen er ned 1,15 prosent til 62,57 dollar fatet.

Bitcoin falt 3 prosent til 47.628,51 dollar.

3-måneders renten falt 0,3 basispunkter til 0,038 prosent.

Renten på 2-åringen hadde en nedgang på 0,2 basispunkter til 0,1211 prosent.

10-års renten falt 1,5 basispunkter til 1,411 prosent.

30-års renten gikk ned med 75 basispunkter til 2,205 prosent.