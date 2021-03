Oljeprisen hopper etter tilbudsrykter

Oljeprisen steg onsdag etter forsterkede forventninger om at OPEC+-produsenter mulig bestemmer seg for å ikke øke oljeproduksjonen når medlemmene møtes i morgen. Også tegn på fremgang i vaksineutrullingen i USA støttet oljeprisens oppgang i dag.

Brent er opp 3,01 prosent til 64,42 dollar pr. fat, mens WTI er opp 3,41 prosent til 61,79 dollar fatet.

Reuters skrev at OPEC+ vurderer å utsette produksjonskutt fra mars til april, istedenfor å øke produksjonen. Reuters baserte denne uttalelsen på tre kilder.

Analytiker forventer 70 dollar fatet

«Fundamentene i oljemarkedet tyder på mer styrke ettersom etterspørselen etter olje øker med utvinning og at reiseaktivitet sannsynligvis vil øke», sa Norbert Rücker, analytiker i den sveitsiske banken Julius Baer til CNBC.

Analytikeren tror at oljeprisen vil komme seg over 70 dollar i løpet av 2. kvartal.

OPEC forventer at den globale oljeetterspørselen i 2021 vil vokse med 5,8 millioner fat pr. dag til rundt 96 millioner fat dagen. Dette er fire millioner fat mindre enn 2019-etterspørselen.

«Tilbake til normalen»

President Joe Biden meldte at USA vil ha nok coronavaksiner for alle amerikanske voksne innen utgangen av mai, etter at Merck ble enige om å hjelpe Johnson & Johnsons produksjon av vaksiner.

Biden la også til at han håper at USA vil være tilbake til normalen i løpet av mars neste år, og potensielt tidligere.