Høyere renter slår sprekker i tech-aksjene på Wall Street

Dow Jones hoppet til et nytt rekordnivå, ettersom økende optimisme gjeldende gjenåpningen av samfunnet drev investorer inn i sykliske aksjer. På den andre siden gjør økende obligasjonsrenter det vanskelig for tech-aksjene og Nasdaq falt 0,6 prosent. S&P 500 tok igjen fallet fra tidligere i dag, og endte opp 0,1 prosent – enda en ny rekord for indeksen.

Den 10-årige renten hoppet 10 basispunkter til 1,64 prosent – det høyeste nivået siden februar 2020. Ralf Preusser, sjefsstrateg i Bank of America, sier til CNBC at markedet ser på høye renter som en trussel.

– Høyere renter, mindre døve banker er nå vurdert som den største enkelte trusselen mot risikable "assets", sier Preusser og legger til:

– Ettersom krisepakken ble vedtatt og vaksineringen av USAs befolkning går fremover, faller mange av de andre risikoene bort.

Gull, sølv, olje og krypto

Gull stiger marginalt med 0,017 prosent og en unse handles for 1.722,9 dollar.

Sølv faller 0,83 prosent, og en unse handles nå for 25,975 dollar.

Brent-oljen faller marginalt, men ligger fortsatt på nivåer tilsvarende før pandemien inntraff. Et fat med nordsjø-olje handles for nå 69,2 dollar.

Bitcoin har falt 1,17 prosent de siste 24 timene, og en «mynt» handles nå for 57.056 dollar.

Ethereum har falt 4,01 prosent de siste timene, og en «mynt» handles nå for 1.754 dollar.