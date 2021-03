Styrket dollar og nedstengninger sender oljeprisen ned

Oljeprisen dundrer ned mer enn 5 prosent tirsdag grunnet bekymringer for nye preventive tiltak mot coronaspredning og treg utrulling av vaksiner i Europa. På toppen av alt bidrar en sterkere dollar også til ytterligere prisfall for olje.

Brent-oljen er ned 5,17 prosent til 60,94 dollar fatet, mens WTI er ned hele 5,80 prosent til 57,99 dollar pr. fat.

Dette er nivåer man ikke har sett siden tidlig februar for brent og WTI. Til sammenligning kostet fat brent-olje 64,62 dollar da Oslo Børs stengte i går.

«Oljen har hatt sin verste uke i år etter smitteøkning i Europa. Det er tydelige svakhetstegn i det fysiske oljemarkedet», skriver ING i et notat.

Den nederlandske banken peker på at raffinerier verden over, deriblant USA og Kina, starter vedlikehold i disse dager. I tillegg til å være under press fra stadig flere europeiske nedstengninger.

Skjær i sjøen for oljeprisen

– Veien til normal oljeetterspørsel ser ut til å være full av hindringer når verden fortsetter å bekjempe Covid-19-pandemien, sier Bjørnar Tonhaugen, analysesjef i Rystad Energy.

Han bemerker seg også at etter dagens prisnedgang i oljeprisen at forrige ukes korreksjon ikke var dyp nok.

– Markedet har i det siste handlet med en altfor bullish stemning og oversett pandemiens risiko.



Utvidede nedstengninger i Europa drives av mutasjonsfrykt og en tredje bølge. Tyskland, som står for Europas største oljekonsum, utvider nedstengningen til 18. april.

I tillegg til dette går omtrent 30 prosent av Frankrike i en månedsvarig nedstengning etter smitteøkning i Paris og Nord-Frankrike.

Styrket dollar

Som resultat av at olje er priset i amerikanske dollar, har det også utslag på oljeprisene ettersom det blir dyrere å kjøpe for land med andre valutaer.

Fysiske råmarkeder indikerer at etterspørselen er lavere, og mye lavere enn det man ser i futuresmarkedet, ifølge Reuters.

«Fysiske priser har vært svakere enn futures har antydet i flere uker nå», sa Lachlan Shaw, sjef for råvareanalyse i National Australia Bank.

De forente arabiske emiraters energiminister sa tirsdag at OPEC+ tvilsomt vil tilføre markedet mer olje enn det tåler.