Dollaren viser muskler, men kronen er blek

Mye vil ha mer. Bruddet på 200 dagers bevegelig gjennomsnitt og styrkingen av dollaren til 1,18-nivået mot euro har utløst et kjøpssignal i den amerikanske dollaren mot euro, ifølge de tekniske analytikerne i DNB Markets.

«Kortsiktig, fremstår imidlertid kursen 'oversolgt' slik at vi bør være forberedt på en forestående korreksjon opp igjen,» presiserer sjefanalytiker for teknisk analyse, Eirik Larsen, i et DNB-notat tidlig torsdag.

Likefullt: Estimert kursmål er ned mot 1,1600-1,1630 dollar pr. euro, ifølge DNB.

Forskjellige vekstutsikter og forskjeller i vaksineringsnivåer mellom USA og eurosonen er med på å drive opp dollaren, som mange spådde ville falle i år.

Dollaren kostet 8,64 kroner torsdag ettermiddag. Et brudd på 8,65 vil utløse nytt kjøpssignal for dollar med kursmål opp mot 8,75, ifølge DNB, mens 8,50 motsatt ses som et støttenivå for kronen.

Kronen luktet nylig på å bryte ned under en tier mot euro, men klarte det ikke helt. I stedet har eurokursen steget til 10,19 kroner. To ganger nylig har kursen vært nede på 10,02, og denne doble bunnen for euroen har gitt et fundament for ny oppgang. Det er støtte på 10,15, ifølge DNB, men bryter kursen over 10,25 igjen, er kursmålet plutselig 10,50 igjen.