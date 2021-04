Kina og korona senker børsene

Et syvdagers snitt for det globale antallet nye Covid-diagnoserte steg på onsdag til 514.186 og var dermed opp med over 200.000 siden 20. februar. At massevaksineringen nå er godt i gang og at myndighetene innfører stadig strengere begrensninger har ikke forhindret den negative utviklingen. På den positive siden har ingen av landene i EUs database nå «høy overdødelighet», med unntak av Israel. I 13 av nasjonene dør det færre enn det som er vanlig på denne tiden av året.

Markedets vurdering av verdensøkonomiens utsikter er imidlertid blitt mer nøkterne, og dette fortsetter å legge en demper på børsoppgangen. På torsdag ble Carnival i tillegg rammet av at USAs folkehelseinstitutt (CDC) avslo en anmodning fra cruisebransjen om å tillate cruiseskip i amerikanske farvann allerede i juli. Aksjekursen stupte nesten 7 prosent.

Også Adidas, Burberry Group og Nike var blant børstaperne, med kursfall på 5-7 prosent. Kinas myndigheter gikk torsdag morgen hardt ut mot flere utenlandske kles- og skoprodusenter, som følge av disses kritikk av angivelige menneskerettighetsbrudd i den bomullsproduserende Xinjiang-regionen. Det snakkes også om hevn, som følge av vestlige sanksjoner mot høytstående medlemmer av Kinas kommunistparti.

Cisco Systems-kursen var derimot opp med nesten 2 prosent, kort tid etter at New York-børsen åpnet på torsdag. Goldman Sachs oppgraderte aksjen fra «hold» til «kjøp», samtidig som kursmålet ble hevet fra 50 til 59 dollar. Det nye anslaget innebærer en oppside på rundt 16 prosent. Goldman mener etterspørselen etter nettverksløsninger vil øke, idet folk vender tilbake til sine arbeidsgiveres kontorer, i stedet for å arbeide hjemmefra.