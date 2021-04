Tilbakeføring av tidligere inntektsførte renter

I disse pandemitider vil flere kreditorer oppleve at debitor ikke klarer å betale hverken hovedstol eller renter. Tap på selve fordringen er ofte ikke fradragsberettiget. Dersom renter på fordringen tidligere har vært inntektsført, oppstår spørsmål om kreditor i hvert fall kan reversere denne inntektsføringen når det viser seg at rentene aldri blir betalt. En slik hjemmel fremgår av skatteloven § 9-3 og 9-4.

Bettina Banoun, partner og advokat i Wiersholm. Foto: Iván Kverme

Skattemyndighetene har imidlertid i sin praksis oppstilt en ytterligere betingelse for fradragsrett for tap på rentefordring at ikke rentefordringen er tillagt hovedstolen. Dersom rentene legges til hovedstolen, er skatteetatens syn at rentene kan betraktes som betalt, samtidig som kreditor gir debitor et ytterligere lån i form av en ny utvidet fordring og tap på denne er ikke fradragsberettiget.

Skatteetatens tilnærming har virkning som en felle, og kreditor vi bli sittende igjen med inntektsføring av renter som egentlig aldri er mottatt. Legislativt synes en slik løsning å være uheldig.

Ulikt utfall

For noen år tilbake var spørsmålet opp i to saker som fikk ulikt utfall. I Schibsted-saken var spørsmålet om det var fradragsrett for tap på en rentefordring som ikke var betalt kontant, men som isteden var lagt til hovedstolen.

Lagmannsretten gav uttrykk for at tre kumulative vilkår måtte være oppfylt for at fradrag kan innrømmes: Verdien av fordringen må tidligere ha vært regnet som skattepliktig inntekt, rentene må ikke anses betalt, og rentene må anses å være endelig tapt.

I den saken fant retten at rentene etter låneavtalen måtte anses betalt når renten legges til hovedstolen i et løpende låneforhold. Partene var uenige om hvorvidt rentene i saken måtte anses å ha blitt lagt til hovedstolen. Lånet var et resultat av trekk fra en konsernkonto. Skattyter tapte saken og fradragsrett ble nektet blant annet fordi det fremgikk av avtalen at renten skulle legges til låntakers konsernkonto ved hvert kvartal.

Resultatet ble et annet i Firmament-saken. Lagmannsretten gav her skattyter fradragsrett for tidligere inntektsførte renter. At ubetalte renter regnskapsmessig ble lagt til hovedstolen, medførte ikke tap av fradragsrett for renter, når det ikke var avtalt at rentekravene skulle omdannes til en del av hovedstolen.

Subtil grensedragning

Lagmannsretten fant ikke at regnskapsføringen av rentene på samme saldo som hovedstolen gjør det sannsynlig at det foreligger en avtale om at rentekravet skulle bli en del av hovedstolen. Heller ikke det forhold at det ikke er regnskapsført eller krevet forsinkelsesrente, underbygde etter lagmannsrettens syn at det var avtalt at rentekravene skulle omgjøres til en del av hovedstolen. Skattyter hadde dermed fradragsretten for tapet på rentefordringene i behold.

Som det fremgår av disse to saken, er grensedragningen ganske subtil. Utformingen av låneavtalen og håndteringen av denne blir derfor viktig. Når debitor ikke kan gjøre opp, bør ikke rentene bare automatisk bli lagt til hovedstolen, for da kan man risikere å komme i en situasjon hvor man sitter igjen med en skatteregning for inntekter man aldri har mottatt. Evig eies kun det tapte, men det er kjedelig å bli beskattet for inntekter man aldri får.