Forsiktig optimisme før Biden-tale

I påvente av at Joe Biden skal presentere sin plan for utbygging infrastruktur «Build back better» i Pittsburgh i løpet av dagen stiger tek- og bygg- og anleggsaksjer

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen er sterkest, med er opp hele 1,64 prosent til 13.258,23 poeng, mens S&P 500 er opp 0,63 prosent. Dow Jones indeksen derimot er svakt ned 0,02 prosent.

Planen er ventet å inneholde investeringer på hele 2 billioner dollar, for å finansiere dette vil Biden trolig reversere et av Trumps største skattekutt. Det ventes blant annet at selskapsskatten heves fra 21 til 28 prosent.

For anledningen har MarketWatch hentet frem en liste over analytikerstandens foretrukne infrastruktur-aksjer. Selskapet analytikerne ser størst oppsidepotensial i, Team Inc, som leverer test- og reparasjonsutstyr til energisektoren er i skrivende stund opp over 13,5 prosent til 11,30 dollar.

Builders FirstSource, som selger byggevarer stiger 1,31 prosent, og kranprodusent Columbus McKinnon er opp 1,29 prosent.